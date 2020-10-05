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Koronavirüse aldırmandan eğlendiler

İstanbul'un göbeği Cihangir'deki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak'alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları, "Corona bak dalgana kardeşim" notuyla sosyal medyada paylaştı.
 05 Ekim 2020 10:52
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Cihangir'daki ünlü bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

DANSÖZLÜ PARTİDE GÖBEK ATIP HALAY ÇEKTİLER

Mekanda korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar ardından gelen alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

Dansözlü partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

"CORONA BAK DALGANA KARDEŞİM" NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Çalışanlar dışında kimsenin maske takmadığı "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları "Corona bak dalgana kardeşim" notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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