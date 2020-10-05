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Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.
 05 Ekim 2020 11:01
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Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına için harekete geçti. Ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol'un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç, O.Ç. ve L.G. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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