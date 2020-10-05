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Gram altın 471 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3.150 liradan satılıyor
 05 Ekim 2020 11:22
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Gram altın 471 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 471,3 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 474,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 471,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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