Sayıştay: Eski bakanlara makam aracı tahsisi yasalara uygun değil
|05 Ekim 2020 11:54
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Sayıştay, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 2019 yılı denetim raporlarını TBMM Başkanlığı'na 22 Eylül'de teslim etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim raporunda yer alan bir bulguya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmet Başkanlığı, eski bakanlara 'makam tipi' lüks araç tahsis etti.
İSİMLER YAZILMADI
Özel şirketlerden kiralama yoluyla alınan araçların yakıt ve diğer giderlerinin de bakanlık bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Denetçiler raporda hangi isimlere araç kiralandığını ve ne kadar harcama yapıldığını yazmadı. Sayıştay, eski bakanlara makam aracı tahsis edilmesinin yasalara uygun olmadığını belirterek, uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.
Ayrıca, denetçiler imar barışı sürecinde açılan çok sayıda davanın kaybedilmesi sonucunda mahkeme giderlerinin arttığına dikkat çekti.
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