1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii kendini gösterdi

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatı sürüyor. Caminin, 2,5 yıl sonra ibadete hazır hale gelmesi bekleniyor.
 05 Ekim 2020 12:24
+Aa- Yazdır
Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii kendini gösterdi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin bir semti olan Levent'te, yeni bir ibadethane yükseliyor.

Levent isminin, Barbaros Hayrettin Paşa'nın leventlerine eğitim verdiği yer olması sebebiyle bu bölgeye verildiğini söyleyen Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Levent'e inşa edilen cami hakkında da bilgi verdi.

Levent'te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatının devam ettiğini belirten Külünk, şu anda 12 bin 500 metrekarelik bir alanda eksi dördüncü katta çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İHTİYAÇ PROJESİ

Külünk, Büyükdere Caddesi'nin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olduğunu ve burada bir ihtiyaç projesiyle halkın karşısında olduklarını söyledi.

CUMA VAKİTLERİNDE İHTİYAÇ OLUYOR

Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde büyük bir caminin bulunmadığını belirten Külünk, "Tabii ki camilerimiz ve mescitlerimiz var fakat ağırlıklı olarak cuma günleri, insanlarımızın cuma namazını kılabilecekleri büyük bir cami ihtiyacı burada her zaman duyulmuş. Bunu inşa etmek derneğimize nasip oldu ve yapmaya başladık." dedi.

"PROJESİ TAMAM"

Şu anda caminin altında 50 bin metrekarelik bir betonarme yapıyı inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yapı ağırlık olarak otopark, butik kültürel etkinliklerin yapılabileceği bazı mekanları içermekte. Onun üstünde de yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda cami inşaatımız yükselecek. Şu anda bunun projesi tamam. Fikir, detay ve uygulama projeleri ile uğraşıyoruz. Camimizin etrafında da 12 bin metrekarelik de yeşil alan ve parklar olacak. Çünkü biz burasını tasarlarken, buranın bir cuma cami olacağını düşünüyoruz. Bu ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.

CUMA CAMİSİ DENİLMESİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Cuma camilerinde vakit namazlarında cemaat sayısı az olur. Ama cuma günleri ciddi anlamda cemaat bu camilere gelir. Bu yüzdendir ki bu tür merkezi camilere cuma camileri denir. Büyük bir gayretle bu projeyi önümüzdeki 2,5 sene gibi bir zaman dilimi içinde hayata geçirmenin gayreti içindeyiz."

RAKAMLARLA İNŞA ETTİLER

Büyük Çamlıca Camisi'nde olduğu gibi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde rakamlara bir mana yüklemeye henüz başlamadıklarını anlatan Külünk, "Bu projeyi yaparken minarenin boyundan, kubbenin genişliğine kadar birçok rakam karşımıza çıkacak. Zaman içerisinde bu rakamlara mana yüklenir mi? Yüklenir. Ağırlıklı olarak projeli bir çalışma yaptığımız için camimizdeki ebatlar, boyutlar ve rakamlar projenin büyüklüğünden ve gerekliliğinden çıkmaktadır. Bazı rakamları çok azcık öteye çok azcık geriye çekerek mana yüklenir hale getiririz. 40 olan yere 41 deriz '41 kere maşallah' diyebilmek için, 33 olanı 34 yaparız 'İstanbul' demek için, 17'yi 16 yaparız 16 farz için, 33'ü 32 yaparız 32 farz diyebilmek için. Bunlar milletimizin kültürel zenginliği." diye konuştu.

"BARBAROS'A YAKIŞMALI"

Bu projeyi de tıpkı Çamlıca'da olduğu gibi bir koordinatör mimar liderliğindeki teknik ekiple, camiyi meydana getiren unsurların birbiriyle olan tesanüdünden, birbirine olan oranına kadar çok dikkatli ve hassas bir çalışmayla götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Külünk, "Çünkü her şeyden önce büyük denizci Barbaros Hayrettin'in ismine yakışır bir eser olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Levent gibi Türkiye'nin en önemli iş merkezlerinin bulunduğu bir yerde bir eser yapıyoruz. Bu kadar modern binanın içinde bir klasik eser yapıyoruz. Bütün bunlar bizim çalışma yükümüzü manen artırıyor. Gece gündüz demeden en ufak detaylara dikkat ederek projeyi yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

CAMİ PROJESİNİN DETAYLARI

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

DEPREM TOPLANMA ALANI OLARAK KULLANILACAK

Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Derepazarı Belediyesi'nde 'Torpil' iddiası
05 Ekim 2020 13:48		 Canlı ders için 1 kilometre yürüyüp 'internet tepesi'ne çıkıyorlar
05 Ekim 2020 13:25
Maltepe'de evleri yapılmayan ailelerden çadırlı eylem
04 Ekim 2020 20:39		 Çok az kişi biliyor... İşte İstanbul'un ıssız adası
04 Ekim 2020 17:37
Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
04 Ekim 2020 17:04		 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
04 Ekim 2020 16:34
OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama
04 Ekim 2020 15:42		 Gölün suyu çekildi; 1500 yıllık baraj hattı ortaya çıktı
04 Ekim 2020 15:36
Meteorolojiden iki ile kuvvetli yağış uyarısı
04 Ekim 2020 13:42		 Bakanlık talimat verdi, 2 bin yıllık lahit hemen kaldırıldı
04 Ekim 2020 13:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:48 - Derepazarı Belediyesi'nde 'Torpil' iddiası13:47 - Anadolu Üniversitesi, testi pozitif olan ve temaslıları daha sonra GYS'ye alacak13:47 - Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak13:43 - İş çıkışı evine dönen sağlık çalışını öldürüldü13:37 - Korona tedavisi gören AK Partili Yılmaz, taburcu oldu13:34 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
13:32 - Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı13:29 - Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı13:28 - Anestezi teknikerinin ölümü davasında, doktor sanığa hapis cezası13:25 - Canlı ders için 1 kilometre yürüyüp 'internet tepesi'ne çıkıyorlar13:19 - Aydınlı doktor kansere yenik düştü13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:10 - Adalet Bakanlığı'ndan 'şiddet suçlularına' yönelik yeni tedbir13:03 - Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı13:03 - DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü13:02 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde13:01 - PKK elebaşılarından Müslüm'ün yeğeni, 127 teröristi fotoğraflardan teşhis etti
12:58 - Kastamonu'da yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gövel 1
Aynular 1
Çevre Düzeni Planı 1
suçu olmayan kişinin 300 kez polis tarafından durdurulması 1
Çaynik 1
Bankalarımızın AB'de Özkaynak zengini olması 1
koşer 1
hobi bahçeleri 3
mbwana samatta 1
pazar payı 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam