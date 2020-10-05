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Bedriye Nine 98 yaşında Kovid-19'u yenerek yaşama tutundu

Trabzon'daki oğlunun yanındayken belirtiler göstermesi üzerine gittiği hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 çocuk annesi Bedriye Saka, 12 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
 05 Ekim 2020 12:28
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Bedriye Nine 98 yaşında Kovid-19'u yenerek yaşama tutundu

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 98 yaşındaki Bedriye Saka, hastanede geçirdiği günleri unutamıyor.

Kentte yaşayan oğlu Halis Saka'yı ziyarete gelen Saka, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, nefes darlığı şikayeti üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan Saka, hastanede 12 gün yatarak tedavi gördü. Kovid-19 testi negatif çıkan Halis Saka ve ailesi ise evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve taburcu edilen 8 çocuk annesi Bedriye Saka, AA muhabirine, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Böylesine zor bir hastalığı daha önce yaşamadığını belirten Saka, "Kovid-19 çok farklı bir hastalık. Midem bulandı, başım döndü, yemek yiyemedim. Açlıktan ölüyordum ama yine de yemek yiyemiyordum." dedi.

Saka, hastalık süresince nefes almakta güçlük çektiğini dile getirerek, "Çok hastalık gördüm ama bu hastalık gibi bir hastalık görmedim. Hastanede beni makineye bağladılar. Çok zor günler geçirdim. Bana çok iyi baktılar, iyileştim. Allah hepsinden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Saka, "Yemek yemeden önce ve sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Özellikle ellerin temizliğine çok dikkat edin. Maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Bedriye Saka, en büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu kaydederek, "Erdoğan'ı uşaklarım kadar seviyorum. Allah hayırlı ömür versin, hayırlı günler göstersin. Kazadan, beladan, iftiradan uzak etsin. Allah onun işini rast getirsin." şeklinde konuştu.

"İnsanları birbirinden ayıran bir hastalık"

Halis Saka ise annesinin hastanede 12 gün tedavi gördüğünü, şu anda sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Geçirmeden önce bunun nasıl bir hastalık olduğunu bilmediklerini dile getiren Saka, "Gerçekten çok zor ve kötü bir hastalık. İnsanları birbirinden ayıran bir hastalık." değerlendirmesinde bulundu.

Saka, annesini hastaneye yatırdıktan sonra ailesiyle evde karantinada kaldıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi çok kötü hissetmeye başladık. Neredeyse psikolojimiz bozulacaktı. O nedenle gerçekten sağlığın kıymetini bilerek temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takmaya önem göstermemiz gerekiyor. Özellikle Kovid-19'a yakalanmamak için ne gerekiyorsa onu harfiyen yerine getirmeliyiz. Önemli olan bu hastalığa yakalanmamak."

Annesinin kimliğinde doğum tarihi olarak 1922 yazdığını ancak gerçek yaşının 103 olduğunu aktaran Saka, "Kovid-19'a yakalanınca yaşı itibarıyla daha da endişelendik. Ailece çok üzüldük. Hastaneye gittiğinde haber alamadığımız zamanlar oldu. Konuşurken sesi az çıkıyordu ve nefes darlığı çekiyordu. Gerçekten o anları anlatmak mümkün değil." dedi.

Saka, vatandaşların hem kendilerinin hem de başkalarının sağlığı için kurallara uymalarını isteyerek, annesinin rahatsızlığı sürecinde ilgilerinden dolayı İl Sağlık Müdürü, hastane başhekimi ve yardımcıları ile doktorlar ve sağlık personeline teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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