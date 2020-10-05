Anadolu Üniversitesi, testi pozitif olan ve temaslıları daha sonra GYS'ye alacak
|05 Ekim 2020 13:47
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Memurlar.net'te, 1 Ekim'de yapılan haberde, Sağlık Bakanlığının yazısına yer verilerek, Anadolu Üniversitesinin testi pozitif olanlar ile temaslı olanları, yedek salonlarda sınava alması gerektiğini belirtmiştik. Bu konuda Anadolu Üniversitesi'ni de yeterli alt yapısı olmadığı için sınav işi aldığından dolayı sert bir şekilde eleştirmiştik. Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak, pozitif ve temaslı olanların, Anadolu Üniversitesince daha sonra sınava alınacağını açıkladı
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere, 04 Ekim 2020 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.
Söz konusu sınava COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olup sınava giremeyecek olan adaylar için de bilahare zamanı Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesince mutabık kalınacak olan bir tarihte telafi sınavı yapılacaktır.
Bu nedenle 04 Ekim 2020 tarihi itibariyle COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğu için karantina altında bulunan adaylar durumlarını belgelendirmek koşuluyla daha sonra yapılacak olan telafi sınavına alınacaklardır.
Konuya ilişkin Anadolu Üniversitesinin ilanına buradan ulaşabilirsiniz
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
Sınava girecek olan tüm adaylara önemle duyurulur.
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