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Kastamonu'da yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında 2 hektar orman arazisi ve bir samanlık yandı.
 05 Ekim 2020 12:58
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Kastamonu'da yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine, Devrekani Belediyesi ile Orman İşletmeye bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alan ve kullanılmayan bir samanlık zarar gördü.

Anadolu Ajansı
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