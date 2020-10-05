Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kastamonu'da yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 hektar orman arazisi ve bir samanlık yandı.
|05 Ekim 2020 12:58
|+Aa- Yazdır
Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine, Devrekani Belediyesi ile Orman İşletmeye bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alan ve kullanılmayan bir samanlık zarar gördü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İş çıkışı evine dönen sağlık çalışını öldürüldü
05 Ekim 2020 13:43
|Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
05 Ekim 2020 13:03
|Bademcik ameliyatı sonrası ölüm iddiası
05 Ekim 2020 12:48
|Sultangazi'de kadınların 'temizlik' tartışması meydan kavgasına döndü
05 Ekim 2020 12:16
|Hatay'da asker uğurlama konvoyu düzenleyenlere ceza kesildi
05 Ekim 2020 11:51
|Kendilerini polis olarak tanıtarak tatilcileri gasbeden şüpheliler tutuklandı
05 Ekim 2020 11:48
|Esenyurt'ta 5 taksi durağına operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
05 Ekim 2020 11:23
|Akıncı Üssü davasının görülmesine yeniden başlandı
05 Ekim 2020 10:33
|Köpeklerin bulduğu kafatası olayında 4 gözaltı
05 Ekim 2020 09:30
|30 yıllık polis memuru ölü bulundu
05 Ekim 2020 08:53