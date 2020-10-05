1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü

Editörlüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı, Avrupa bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk raporda, Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi
 05 Ekim 2020 13:03
+Aa- Yazdır
DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü

Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik yayımlanan raporda, Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından özgüyle söz edildiği, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu belirtildi.

DSÖ tarafından, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, editörlüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı rapor, aynı zamanda Avrupa bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliği taşıyor.

Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edilen raporda, sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı.

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı. Ülkenin genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler aldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, başka ülkelerin deneyimlerini gözlemleyerek bilimsel verilerle ulusal rehberini güncellediği, böylelikle küresel düşünüp ulusal kararlar aldığı belirtildi. Türkiye'nin pandemi mücadele stratejisinden de övgüyle söz edildi.

- "Türkiye'de ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadı"

Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye'de, ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı, stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgınla mücadelede en cömert davranan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihtiyaç sahibi ülkelere koruyucu ve tıbbi malzeme göndererek küresel dayanışma örneği gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye'nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının birçok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifadelerine yer verildi.

Rapora, DSÖ Avrupa'nın "https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/turkeys-response-to-covid-19-first-impressions-ankara,-turkey,-11-july-2020" resmi internet adresinden ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
05 Ekim 2020 12:44		 Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine saldırdı
05 Ekim 2020 11:39
Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
05 Ekim 2020 10:35		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı
05 Ekim 2020 09:19
Altı ay sonra ilk umre
05 Ekim 2020 06:40		 Ermenistan, teknolojik üstünlükte geride kaldığını itiraf etti
04 Ekim 2020 21:32
İlham Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
04 Ekim 2020 21:18		 Suudi Arabistan'da 6 ay sonra umre heyecanı
04 Ekim 2020 17:43
Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti daha kurtardı
04 Ekim 2020 15:41		 Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı
04 Ekim 2020 13:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Memurun garson olarak görevlendirilmesine yargı 'dur' dedi13:48 - Derepazarı Belediyesi'nde 'Torpil' iddiası13:47 - Anadolu Üniversitesi, testi pozitif olan ve temaslıları daha sonra GYS'ye alacak13:47 - Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak13:43 - İş çıkışı evine dönen sağlık çalışını öldürüldü13:37 - Korona tedavisi gören AK Partili Yılmaz, taburcu oldu
13:34 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 19 gözaltı13:32 - Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı13:29 - Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı13:28 - Anestezi teknikerinin ölümü davasında, doktor sanığa hapis cezası13:25 - Canlı ders için 1 kilometre yürüyüp 'internet tepesi'ne çıkıyorlar13:19 - Aydınlı doktor kansere yenik düştü
13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Adalet Bakanlığı'ndan 'şiddet suçlularına' yönelik yeni tedbir13:03 - Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı13:03 - DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü13:02 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde
13:01 - PKK elebaşılarından Müslüm'ün yeğeni, 127 teröristi fotoğraflardan teşhis etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
negatif olanlar 14 gün pozitif olanlar 10 gün karantina da kalma 4
Düşük Teknolojili Yatırım 1
Senegal'deki pembe göl 1
05.10.2020 kabine toplantısı 2
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat atmak 1
Koku ve tat kaybının daha güvenilir koronavirüs belirtisi olması 1
kooperatif 1
Kılav 1
Unguentaryum 1
mauricio lemos 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam