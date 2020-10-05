1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı'ndan 'şiddet suçlularına' yönelik yeni tedbir

Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildiriliyor
 05 Ekim 2020 13:10
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığı'ndan 'şiddet suçlularına' yönelik yeni tedbir

Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildiriliyor.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için adli yılın başlaması ile birlikte Adalet Bakanlığı tarafından bir dizi tedbir ve yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Yeni tedbirler kapsamında kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının, şüpheli ile temasının önlenmesi hedefleniyor. Alınan yeni tedbirler kapsamında artık tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildiriliyor.

Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutuluyor. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılıyor.

Adalet Bakanlığı 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 63 sayılı "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile birlikte ilk aşamada 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerini kurdu. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleriyle suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlandı. Bu müdürlükler bünyesinde mağdurun kendini adliyede daha rahat ifade edebilmesi için adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu.

Sayıları 76'ya ulaşan adli görüşme odalarında mağdurlar duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifadelerini verebiliyor. AGO'larda bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilerek ifadeleri alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesi, testi pozitif olan ve temaslıları daha sonra GYS'ye alacak
05 Ekim 2020 13:47		 Filyasyon hekimleri iş göremezlik raporu yazabilecek
05 Ekim 2020 12:34
Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi kuruldu
05 Ekim 2020 12:23		 Karantina kuralına uymayan 460 kişi KYK yurdunda izole ediliyor
05 Ekim 2020 11:19
Süleyman Demirel Üniversitesi'nden YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına şans vermedi haberine tekzip
05 Ekim 2020 11:07		 Adıyaman'da 69 ev karantinaya alındı
05 Ekim 2020 10:49
Savunma sanayisinin kahramanları animasyonla anlatılacak
05 Ekim 2020 10:37		 'Duygu Delen' olayı dahil şüpheli ölümler için özel soruşturma bürosu kuruldu
05 Ekim 2020 10:08
Tereyağında tağşiş uyarısı! İşte anlamanın yolları
05 Ekim 2020 09:20		 Gençler için staj portalı kuruluyor
05 Ekim 2020 08:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:48 - Derepazarı Belediyesi'nde 'Torpil' iddiası13:47 - Anadolu Üniversitesi, testi pozitif olan ve temaslıları daha sonra GYS'ye alacak13:47 - Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak13:43 - İş çıkışı evine dönen sağlık çalışını öldürüldü13:37 - Korona tedavisi gören AK Partili Yılmaz, taburcu oldu13:34 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
13:32 - Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı13:29 - Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı13:28 - Anestezi teknikerinin ölümü davasında, doktor sanığa hapis cezası13:25 - Canlı ders için 1 kilometre yürüyüp 'internet tepesi'ne çıkıyorlar13:19 - Aydınlı doktor kansere yenik düştü13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:10 - Adalet Bakanlığı'ndan 'şiddet suçlularına' yönelik yeni tedbir13:03 - Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı13:03 - DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü13:02 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde13:01 - PKK elebaşılarından Müslüm'ün yeğeni, 127 teröristi fotoğraflardan teşhis etti
12:58 - Kastamonu'da yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mourinho'nun eski takımına 6 atması 2
hiçbir yere ait olmama hissi 3
Lazarus sendromu 1
Gün güzeli 1
Geri Kazanım 1
Unguentaryum 1
Bobol 1
Gazpacho çorbası 1
mathias jorgensen 1
kemal ademi 3
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam