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Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında kitle bağışıklığı konusu gündemde iken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu ifade etti.
 05 Ekim 2020 13:29
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Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında kitle bağışıklığı konusu gündemde iken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 'kitle bağışıklığı' ve 'vaka sayısı-hasta sayısı' konusu gündemde iken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında anlattı.

Tüm bilgilere cep telefonundan ulaşıyor

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğu bilgisini aldığını söyleyen Sarıkaya, "Koca, cep telefonundan girip bazı illerin ilçelerine kadar ulaştı ve oradaki salgın durumuna yönelik her veriyi anında görme olanağına sahip. Filyasyon ekiplerinin ne kadar zamanda oraya gittiğini, nasıl bir tıbbi müdahalede bulunduklarını, hangi ilaçları verdiklerinden veriler anında cep telefonuna ulaşıyor.

Bu aşamada kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğunu soruyorum, ekrandan bakıp, 'Adıyaman' yanıtını veriyor" ifadelerini kullandı.

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