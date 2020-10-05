Korona tedavisi gören AK Partili Yılmaz, taburcu oldu
|05 Ekim 2020 13:37
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Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ardından hastanede tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı taburcu edildi.
10 gün önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'a yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede çekilen akciğer tomografisi ile Covid-19 tanısı konuldu. Yılmaz'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne yapılan tedavisi bugün tamamlandı, taburcu edildi.
Covid tedavisinin bittiğini sosyal medyadan aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu oldum. Zorlu bir süreç oldu. Bir süre dinleneceğim inşallah. Bu süreçte, gece gündüz fedakarlıklarına şahit olduğum sağlık çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun.Allah'tan tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Sağlıklı olanları ise Covid ve diğer risklerden azami korunmaya davet ediyorum.Temizlik, maske, mesafe ile kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun lütfen" paylaşımında bulundu.
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