İş çıkışı evine dönen sağlık çalışını öldürüldü
|05 Ekim 2020 13:43
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Gaziantep'te bir hastanede çalışan Adil T, evine dönerken yolda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Adil T'yi öldürdüğü ileri sürülen ve Celal A. ise aynı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli, evli ve 3 çocuk babası Adli T. öğleden sonra saat 15.00 sıralarından işten çıkarak evine hareket etti. İddiaya göre, Adil T. (49) çalıştığı hastanenin arka tarafında bulunan boş araziden geçtiği esnada aralarından daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Celal A. (23) tarafından önü kesildi. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Celal A., yanındaki bıçakla Adil T.'nin göğsüne saplayarak ağır bir şekilde yaraladı. Göğsündeki bıçağı çıkartan Adil T., son bir hamle ile Celal A'yı yaraladı.
Kendisini ihbar etti
Aldığı darbe sonrası yaralanan Celal A. 112'yi arayarak 'bıçaklandığını' söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Celal A'yı ambulansla hastaneye sevk ettiği sırada polise tartıştığı Adil T'nin de yaralı olduğunu ifade ederek, olay yerini tarif etti. 112 ekipleri tarif edilen yerde Adli T'yi ağır yaralı olarak buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Adil T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Celal A'nın tedavisinin yoğum bakım servisinde devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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