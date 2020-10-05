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Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak

İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini duyurdu
 05 Ekim 2020 13:47
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Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da organize edilecek olan Formula 1 yarışlarının korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılamasına karar verdiklerini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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