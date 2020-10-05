Derepazarı Belediyesi'nde 'Torpil' iddiası

Rize'nin Derepazarı Belediyesi 25 Ağustos 2020 tarihinde belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 4 kişilik memur ilanı verdi. İlanda belediyeye 1 şehir plancısı, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar ve 1 peyzaj mimarının alınacağı bildirildi. KPSS'den en az 60 puan almak şartının koyulduğu ilanda son başvuru tarihinin 31 Ağustos tarihinde yapılacağı aktarıldı.

İlanda KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayın 29 Eylül Salı günü yapılacak sözlü sınava çağırılacağı ifade edildi.

Birçok kişinin başvurduğu ilanda, sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyet Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularının sorulacağı aktarılırken adayların atamaya esas başvuru puanının sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirleneceği belirtildi.

Sözlü Dediler Yazılı Sınav Yaptılar

29 Eylül Salı günü saat 10:00'da Derepazarı Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan sözlü sınava başvuru yapanların KPSS puan sıralamalarına göre her kadro için 5 kişi çağrıldı. Sözlü sınava katılmak için toplamda 20 adayın hazır bulunduğu salonda sınavın sözlü değil test şeklinde yapılacağı açıklandı. Sınavın ardından başarılı olanlar 1 Ekim tarihinde belediyenin resmi internet sitesinde açıklandı.

92 Puan Alan Duruken 68 Puan Alan Kazandı

Açıklanan listede İnşaat Mühendisliği için açılan bir kişilik kadroya KPSS'den 89,943 puan alan B.T.'nin değil de 64,363 puan alan başka birinin girdiği; Peyzaj Mimarlığı için açılan bir kişilik kadroya KPSS'den 92,071 puan alan F.B.A'nın değil de 68,423 puan alan başka birinin girdiği; Şehir Plancılığı için açılan bir kişilik kadroya KPSS'den 81,19 puan alan B.B.Ç.'nin değil de 68,271 puan alan başka birinin girdiği görülüyor.





İşe alınanların listesinin açıklanmasından sonra sınava giren bazı adaylar sınavda torpil olduğu iddiasını dile getirdiler. KPSS'den düşük puan almış kişilerin sözlü sınav puanlarının şişirilerek işe alındığını ifade eden adaylar kendilerine haksızlık yapıldığını savunuyor.

"Ben Alınmayacağımı Bilerek Gittim Sınava"

Konu ile ilgili caytvhaber.com'a bir açıklama yapan B.T., KPSS'den 89 aldığı halde yerine 64 puan alan başka birinin atandığını ifade ederek "İlk başvuru yaptıktan sonra bir çok adaydan bana mesaj geldi. Kendileri yüksek puanlı oldukları halde çağrılmamışlar. Beni neden çağırdıklarını ya da listeye neden alındığımı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yüksek puanlı birileri de listede olsun istediler. Hatta daha sonra bir çok adaydan 'Neden siz çağrıldınız? Torpiliniz mi var?' diye mesajlar aldım. İşe alınan kişinin de oralı olduğunu ve daha önce irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Zaten biraz araştırınca 'Buralı birini alacağız' diye söylemişlerdi. Ben alınmayacağımı bilerek gittim sınava. Sınavda da sözlü sınav denilmişti ama gittiğimizde test yapıldı. 20 adayı birlikte sınava aldılar. Her bölüm için ayrı test sınavı hazırlanmıştı. Usulüne uygun olmayan bir sınav yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Sınav Sonucumuzu Dahi Bilmiyoruz"

Sınav sonucunu dahi bilmediğini aktaran B.T., kendilerine bir dönüş yapılmadığını ifade ederek sadece kazanan adayların puanlarının açıklandığını belirtti. B.T. sözlerine şöyle devam etti:

"500-600 lira para harcadım sadece sınava girebilmek için. Artık tahammülümüz var. 89 puan aldım ama insanlar 64 puanla giriyorlar. Biz hala sırada bekliyoruz. Usulsüzlük en başından beri var ve bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir mülakat olduğu zaman insanlar torpil aramaya başlıyorlar. Yüksek puanlı biri alınsaydı derdim ki 'Torpil varsa bile en azından puanı yüksek' Ama gözümüze soka soka 64 puan almış birini almak da pes dedirtiyor. En azından ikamet şartı koysaydılar derdim ki 'Oralıyı almak istiyorlar, hakkıdır' Ama hem bütün ülkeye açıp hem bunu yapamazsınız. Gerçekten insanların artık guruyla oynuyorlar, dalga geçiyorlar"

Kaynak: Çaytvhaber.com