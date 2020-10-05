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Memurun garson olarak görevlendirilmesine yargı 'dur' dedi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'nde memur olarak görev yapan bir kişinin "Kayıkhane" adlı işletmede garson olarak görevlendirmesinin ardından açtığı davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi
 05 Ekim 2020 13:59
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Memurun garson olarak görevlendirilmesine yargı 'dur' dedi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'nde memur olarak görev yapan bir kişinin "Kayıkhane" adlı işletmede garson olarak görevlendirmesinin ardından açtığı davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sendikalarına üye bir memurun Ziraat Fakültesi'nde görevli olduğu halde hukuksuz bir şekilde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Kayıkhane işletmesinde garson olarak görevlendirilmesine yönelik kararın geri çekilmesine yönelik taleplerinin karşılanmaması üzerine açtıkları davayı kazandıklarını söyledi.

Benli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çukurova Üniversitesi bünyesinde memur olarak görev yapan üyemiz, idari hizmetler sınıfındaki kadro unvanına ve branşına ilişkin iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu halde garson olarak görevlendirilmişti. Bu, üyemizin kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirmeydi. Üstelik garsonluk görevi yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kişiler eliyle yaptırılması gereken işlerdendir. Ayrıca üyemizin görevi dışındaki vazifelerde çalıştırılması, işe bağlılığını ve iş huzurunu da zedeleyecekti. Bu da dava konusu işlemin uygulanması halinde, üyemiz açısından telafisi güç veya olanaksız zararlara yol açabilecekti. Bu yüzden üyemizin hizmet sınıfının dışında garson olarak görevlendirilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek dava açtık. Mahkeme haklı olduğumuza karar verdi ve yürütme durduruldu. Davayı kazanmamız üzerine üyemiz yeniden eski görev yerine dönmek üzere başvurusunu yaptı."

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli, üyelerine sendika olarak hukuk desteği verdiklerini ve yasal anlamda sorun yaşayan üyelerinin bu hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabildiklerini de sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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