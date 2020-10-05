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Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'na FETÖ'den 15 yıl hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi
 05 Ekim 2020 14:07
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Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'na FETÖ'den 15 yıl hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Buçukoğlu ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a söz verildi.

Buçukoğlu'nun örgüt içinde yer aldığı belirtilen mütalaada, sanığın AYİM üyesi olduktan sonra da FETÖ mensuplarıyla birlikte hareket ettiği bildirildi. Mütalaada, Buçukoğlu'nun FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) yeniden yapılandırmaya yönelik faaliyetlerine katıldığı, örgütün menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu belirtilen mütalaada, Buçukoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Buçukoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde AYİM üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, Buçukoğlu hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Buçukoğlu ve avukatı, esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına, Buçukoğlu ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı karar için 7 Aralık'a bıraktı.
Anadolu Ajansı
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