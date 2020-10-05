Yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı serbest bırakıldı
|05 Ekim 2020 14:13
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Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu için gözaltına alınan ABD vatandaşı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün merkez Sur ilçesi sınırlarındaki yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Xenakes'e idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi Surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etmişti.
Şüpheli ayrıca 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını öne sürmüştü.
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