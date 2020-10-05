Yan yana oturmalarına izin vermeyen otobüs şoförünü bıçakladılar
|05 Ekim 2020 14:18
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki şahıs, yanına oturmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförünü boynundan bıçakladı.
Olay, Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 yanyol üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Cürül idaresindeki İzmit - Kartepe arası sefer yapan 41 F 0569 plakalı özel halk otobüsüne iki şahıs bindi. Şahıslarda bir tanesi, otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi ancak şoför Cürül, korona virüs tedbirleri kapsamında şahsın yanına oturmasının yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine şoför ve diğer 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Boğuşma kısa sürede otobüsün dışına taşarak kavgaya dönüştü. Otobüsten inince şahıslardan birisi cebindeki bıçağı çıkararak otobüs şoförü Murat Cürül'ün boynuna sapladı. Kanlar içinde yere yığılan şoförü, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı kendi aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çok fazla kan kaybı bulunan şoförün, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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