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'Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarının yeni olmadığını belirterek, "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur." dedi
 05 Ekim 2020 14:49
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'Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarının yeni olmadığını belirterek, "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur." dedi.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan'daki sivil bölgelere yönelik son saldırılarıyla ilgili Ermeni güçlerinin Hocalı'da çocuklar ve kadınlar dahil 630'dan fazla sivili hunharca katlettiğini ve temmuz ayında da Ermenistan'ın yine sivillere saldırdığını hatırlata Çavuşoğlu, "Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan'ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem de sivillere saldırdı, çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence'ye ve hatta Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ise kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ettiğini söyledi.

Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda herkesin haklı olarak bu ülkelere destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan'a 'Azerbaycan topraklarından çekil' demiyoruz? Her iki ülke de NATO'nun ortakları. Dolayısıyla NATO'nun da tabii ki dengeli bir şekilde ateşkes, aynı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal. Ama uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve de Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi, yani Ermenistan'ın bir an önce buralardan çekilmesi çağrısında da başta NATO olmak üzere, herkesin bulunması gerekiyor. Başka türlü de bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında."

Azerbaycan'da 1 milyon insanın yerinden edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Ermenistan'ın bu işgalin tadını çıkardığını ve güçlü bir şekilde destek bulduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı
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