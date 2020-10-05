İbrahim Kalın'dan, Macron'un 'İslam krizde' iddiasına tepki
|05 Ekim 2020 14:50
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.
Kalın, Twitter hesabından, Macron'un sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."
Fransa CB Macron'un "İslam krizde" iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır.Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 5, 2020
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