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İkinci el fiyatlarında 'ÖTV' etkisi

Eylül ayında ikinci el otomobil fiyatlarına 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV düzenlemesi damga vurdu. ÖTV artışı sonrası sıfır araçların fiyatlarındaki ani değişiklik, ikinci elde de yükselişe neden oldu.
 05 Ekim 2020 14:52
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İkinci el fiyatlarında 'ÖTV' etkisi

Korona virüs salgınıyla birlikte üretimde yaşanan sıkıntı ve döviz kurlarındaki yükselişin etkilediği ikinci el otomobil fiyatlarında, eylül ayında, 30 Ağustos'ta getirilen ÖTV düzenlemesi de eklendi.

Sıfır kilometre araç fiyatlarında ani değişikliğe yol açan ÖTV düzenlemesi, eylülün ilk iki haftası ikinci el fiyatlarında da belirsizliğe yol açtı. 2. haftadan sonra sıfır kilometre araç fiyat listelerinin yayınlanması ile birlikte belirsizlikten kurtulan piyasada, 2. el araçların da fiyatlarında artış etkisi görüldü.

100 BİN TL ALTINDAKİ İLAN SAYISI AZALDI

arabam.com ilan verilerine göre, 100 bin TL altındaki ilan sayısı azalırken, 150 bin TL ve üzeri ilan sayısında artış görüldü. arabam.com, geçen eylül ayının ilan verilerini derleyerek, istatistikleri paylaştı.

Eylül ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre analizi şöyle:

EN ÇOK İLAN VERİLEN KATEGORİLER

arabam.com'daki ilanların yüzde 72'sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar ticari araçlar, arazi araçları ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2'lik dilimde yer alıyorlar.

LİDER YİNE AYNI

Ağustos ayında en çok ilan verilen marka olan Renault, eylül ayında da yine yüzde 17 oranıyla liderliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMW izliyor. Eylül ayında listeye Honda yerine Mercedes-Benz'in yüzde 3'lük ilan oranıyla girdiği görülüyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MODELLER

İlanlara otomobil modelleri özelinde bakıldığında, Clio ve Astra en çok ilan verilen modeller. Focus, Megane ve Passat ise bu üç modeli takip ediyor.

arabam.com'da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran yine Nissan Qashqai'nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Hyundai Tucson modelleri izliyor. Ağustos ayına göre Honda CR-V'nin listeden düştüğü, Mitsubishi L 200'ün ise listeye 9. sıradan girdiği görülüyor.

HANGİ MODEL ARAÇLAR DAHA ÇOK İLANA VERİLDİ?

Eylül ayında en fazla ilan verilen araç model yılları yüzde 8 oranı ile 2016, 2015 ve 2011 oldu. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

MOTOR HACMİNE GÖRE DAĞILIM

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2. el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2-1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini koruyorlar.

FİYATLARA ÖTV ETKİSİ

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının devam etmesi ve dövizdeki artışa ek olarak 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV güncellemesi sonucu 2. el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki ilanların oranları toplamda yüzde 7 düşerken, özellikle 150 bin TL üstü fiyata ait sahip ilanların sayısı arttı.

İLAN ANALİZLERİ

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Türkiye'deki araçların oranına bakıldığında da en büyük pay, manuel şanzımanlı araçlara ait. arabam.com eylül ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı ise şöyle:

Eylül ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı 1 puan artarak yüzde 47 ile birinci sırada yerini alıyor. Dizel araçları ise LPG ve benzin tüketen araçlar izliyor.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARA TALEP YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artışıyla beraber, yüksek kilometreli araçlara talebin de arttığı görüldü.

Kaynak: Haber Global
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