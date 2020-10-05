Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı
|05 Ekim 2020 15:09
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Milli Eğitim Bakanlığı Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Sonuç Bilgisi
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