Ak Parti'den 'enerji ve madencilik' alanını içeren yeni kanun teklifi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, TESTİ POZİTİF OLAN VE TEMASLILARI DAHA SONRA GYS'YE ALACAK Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak, testi pozitif olanlar ile temaslı olanların Anadolu Üniversitesince daha sonra görevde yükselme sınavına alınacağını açıkladı.