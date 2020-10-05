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İç denetçi atamalarının yapılması için çalışma başlatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu kurumlarındaki iç denetçi kadroları hakkında çalışma başlattı.
 05 Ekim 2020 15:29
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İç denetçi atamalarının yapılması için çalışma başlatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından tüm kamu idarelerine dağıtımlı yazı gönderilerek, iç denetçi atamaları hakkında bilgi istendi.

Söz konusu kurul, kamu kurumunda iç denetçi sayısı belirlenmiş ise, belirlenen iç denetçi sayısının yeterli bulunup bulunmadığını ve ilave iç denetçi sayısı belirlenmesinin talep edilip edilmediği ile birlikte iç denetçi kadrosu olmasına rağmen yeterince atama yapılmaması hakkındaki gerekçelerin 16 Ekim 2020 tarihine kadar tarafına gönderilmesini istedi.

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