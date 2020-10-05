İç denetçi atamalarının yapılması için çalışma başlatıldı!
|05 Ekim 2020 15:29
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından tüm kamu idarelerine dağıtımlı yazı gönderilerek, iç denetçi atamaları hakkında bilgi istendi.
Söz konusu kurul, kamu kurumunda iç denetçi sayısı belirlenmiş ise, belirlenen iç denetçi sayısının yeterli bulunup bulunmadığını ve ilave iç denetçi sayısı belirlenmesinin talep edilip edilmediği ile birlikte iç denetçi kadrosu olmasına rağmen yeterince atama yapılmaması hakkındaki gerekçelerin 16 Ekim 2020 tarihine kadar tarafına gönderilmesini istedi.
İŞTE BAKANLIK YAZISI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devlet korumasından yararlanan 640 gencin ataması yapıldı
05 Ekim 2020 15:47
|Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı
05 Ekim 2020 15:09
|Anadolu Üniversitesi, testi pozitif olan ve temaslıları daha sonra GYS'ye alacak
05 Ekim 2020 13:47
|Adalet Bakanlığı'ndan 'şiddet suçlularına' yönelik yeni tedbir
05 Ekim 2020 13:10
|Bakan Duyurdu! Yerli Scooter geliyor
05 Ekim 2020 13:00
|Filyasyon hekimleri iş göremezlik raporu yazabilecek
05 Ekim 2020 12:34
|Karantina kuralına uymayan 460 kişi KYK yurdunda izole ediliyor
05 Ekim 2020 11:19
|Süleyman Demirel Üniversitesi'nden YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına şans vermedi haberine tekzip
05 Ekim 2020 11:07
|Adıyaman'da 69 ev karantinaya alındı
05 Ekim 2020 10:49
|Savunma sanayisinin kahramanları animasyonla anlatılacak
05 Ekim 2020 10:37