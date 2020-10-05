Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu
|05 Ekim 2020 15:39
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Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.
Putin'den istediği yanıtı alamayan Paşinyan'ın kaldığı zor durumu Rusya devlet televizyonu paylaştı.
"Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, büyük ilgi gördü.
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