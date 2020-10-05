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Dedektör sektörünün lideri bir Türk markası: Nokta Makro Dedektör

Dedektör sektörünün lideri bir Türk markası: Nokta Makro Dedektör
 05 Ekim 2020 15:45
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Dedektör sektörünün lideri bir Türk markası: Nokta Makro Dedektör

Dedektör sektörü için ürettiği kaliteli ve uygun fiyatlı dedektörler ile dünyadaki yüz binlerce dedektör kullanıcısının ilk tercihi konumuna gelen Nokta Makro Dedektör, 300 'den fazla Türk vatandaşına istihdam sağlıyor. Satışının büyük bölümü ihracata dayalı olan Nokta Makro Dedektör, Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

T.C. Sanayi Bakanlığı Onaylı

T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı resmi Ar-Ge merkezine sahip olan Nokta Makro Dedektör bünyesindeki uzman mühendisler ve tasarımcılar, sürekli olarak dedektör teknolojileri üreterek, sektörün ihtiyaçlarını karşılarken, araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak dedektör sektöründe yeni teknolojiler de geliştiriyor.

Dedektör Sektörünün Yıldızı Oldu

Müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama stratejisini benimseyen Nokta Makro Dedektör, satış sonrası teknik destek ve son kullanıcı ile kesintisiz iletişim sayesinde dünya dedektör sektöründe zirvedeki yerini koruyor. Yurt dışında sektörünün yıldızı konumuna gelen firma, iç piyasada da adından sıkça söz ettiriyor. Büyük e-ticaret sitelerinin yanı sıra, son zamanlarda teknoloji zincir marketlerinin raflarında da Nokta Makro markalı dedektörleri görmeniz mümkün.

Nokta Makro Dedektör'ün Gelişimi

2003 yılından bu yana dedektör sektöründe faaliyet gösteren Nokta Makro Dedektör, define dedektörleri, görüntüleme sistemleri, tek para dedektörleri, altın dedektörleri, su altı dedektörleri, teknik dedektörler, pinpointer cihazları ve güvenlik dedektörleri üretiyor. Nokta Makro Dedektör, 2020 Eylül ayında piyasaya sürdüğü Dünyanın ilk su geçirmez çocuk dedektörü olan Mini ve Midi Hoard serisi ile çocuk dedektörleri ürünlerini de bünyesine dahil etmiştir.

Nokta Makro Dedektör tarafından her gün yeni bir başarı yayınlanmaktadır.

Multi Kruzer dedektör kullanılarak İngiltere'de olağanüstü bir define bulundu. Orta çağa ait olan 9 adet altın para ve 200 adet gümüş para tespit edildi. Tüm hazinelerin maddi karşılığı yarı yarıya paylaşılacak. Örnek olarak 2 milyon sterlin değer biçildi ise (ki verdiğimiz örnekten fazla değer biçilmiştir) 1 milyon sterlin bulan kişiye 1 milyon sterlin devlete kalacak şekilde paylaşılacak.

Konu hakkındaki tüm fotoğrafları ve detaylı haberi Nokta Makro Dedektör sitesinde bulabilirsiniz.

Tüm dedektör başarılarını görmek için buraya tıklayınız.

Nokta Makro Dedektör üretimi olan PulseDive su altı arama dedektörü ile 3.6 gr ağırlığında altın ve yakut taşı bulunan bir yüzük tespit edildi. Değişik arama başlıkları olan bu dedektör ile su altında rahatça aramalarını gerçekleştirebilirsiniz. İster tüplü dalış ile kullanın ister yüzeysel dalışlar gerçekleştirin.

Ayrıca Antalya plajlarında dolaşanlar Simplex dedektör ile her aramalarında birçok değerli para ve yüzük tespit ediyorlar. Türkiye plajları birçok değerli tespitler içermektedir. Her gün bu plajları arayanlar vardır.

Sadece plajlar değil. Türkiye eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir ülke olduğu için eski çağa ait buluşlar yapmanız mümkündür

Bu aramaların yasal olabilmesi için sadece bir dedektöre ihtiyacınız var. Nokta Makro Dedektör sizlere fazlasıyla yetecek ürünlere sahiptir.

Detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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