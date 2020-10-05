Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
Antalya'da bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi. Bir süre sahilde ilerleyen kişi, ardından atını denize sürdü
|05 Ekim 2020 15:59
|+Aa- Yazdır
İlginç olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı. Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.
Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, "Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zabıta, Taksim'de simit, kestane ve mısır tezgahlarına izin vermedi
05 Ekim 2020 17:12
|Bu ilde koronavirüs duyarlılığı vaka sayılarını düşürdü
05 Ekim 2020 14:36
|Derepazarı Belediyesi'nde 'Torpil' iddiası
05 Ekim 2020 13:48
|Canlı ders için 1 kilometre yürüyüp 'internet tepesi'ne çıkıyorlar
05 Ekim 2020 13:25
|Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii kendini gösterdi
05 Ekim 2020 12:24
|Maltepe'de evleri yapılmayan ailelerden çadırlı eylem
04 Ekim 2020 20:39
|Çok az kişi biliyor... İşte İstanbul'un ıssız adası
04 Ekim 2020 17:37
|Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
04 Ekim 2020 17:04
|'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
04 Ekim 2020 16:34
|OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama
04 Ekim 2020 15:42