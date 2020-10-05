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Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi

Antalya'da bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi. Bir süre sahilde ilerleyen kişi, ardından atını denize sürdü
 05 Ekim 2020 15:59
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İlginç olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı. Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.

Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, "Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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