Avrupa'nın en büyük yapay kelebek uçuş alanı... Kelebekler Vadisi

Tropikal iklimlerin en güzel kelebeği "Blue Morpho" ve 14 tür daha artık Türkiye'ye gelmiş. 2015 yılında açılışı yapılan "Konya Tropikal Kelebek Bahçesi" Avrupa'nın en büyük yapay kelebek uçuş alanı olma özelliğini taşıyor. İlk açıldığı zamanlarda içerisinde 40 kadar türün uçacağı söylenmekteydi fakat bugün 15 türe kadar düşmüş durumda. Gezimiz sırasında ise uçan kelebekler yalnızca 4 türde idi. Bahçenin güncel giriş ücretleri ise şöyle ; öğrenci 7.5 lira, yetişkin 17.5 lira ve müzekart geçmemekte.

BAHÇENİN EN GÖZDE KELEBEĞİ : BLUE MORPHO

Aslında Blue Morpho'ları bu kadar özel kılan özelliği kendini savunma biçimleri. Bu kelebek türü oldukça büyük bir boyuta gelebilmekte ve bu yüzden de avcılara av olabilmekte. Şimdi gelelim Blue Morpho'ların kendisini nasıl savunduğuna.

Blue Morpho kelebeklerinin sırtı parlak mavi bir renkte bulunuyor. Kenarlarından gelen siyah çizgiler ise odağı iyice ortaya yoğunlaştırıyor. Eğer bir Blue Morpho kendisi tehlikede hissederse ve o esnada gün ışığı da uygunsa saliselik bir hareketle uygun açıya gelip sırtındaki parlak alandan güneşi yansıtarak bir anlamda avcıyı kör ederek kendinizi görünmez kılıyor.

Diğer bir özelliği ise kanatlarının iç kısmının, dışından farklı olarak evrimleşmiş olması. Kanatlarının iç kısmında baykuş gözlerini andıran yuvarlak desenler ve baykuş rengindeki diğer alanlar ile avcılara doğru yükselerek baykuş onu avlamaya geliyor izlenimi vererek saldırıdan kurtuluyor.

KELEBEK BAHÇESİNDE NELER VAR?

Kelebek Uçuş Alanı

İçeri girdiğiniz andan itibaren başlayan 1600 metrekarelik bir uçuş alanı sizi karşılıyor. Bu alan boyunca yürürken size kelebekler eşlik ediyor. Tek yönlü olarak devam eden bu yürüyüş esnasında ilk fark edilen şey nem. İçeride yapay olarak kontrol edilen ve %80'i bulan bir nem var. Bu da içerideki tropikal bitkilerin ve kelebeklerin yaşaması için gerekli olan nemi sağlıyor. Burası adeta küçük bir amazonu andırıyor. İrili ufaklı bitkiler yaklaşık 98 türden oluşuyor.

Üzeri oval bir şekilde cam ile kaplanmış olan bahçeye gün boyu güneş ışığı da doğal olarak sağlanıyor. Yürüyüşün boyunca düz bir hattan ziyade kıvrılan patikada ilerliyorsunuz. Bu da bir müze durgunluğundan çok size gerçekten de bir ormanda dolaşma hissi veriyor. Parkur boyunca kısa bir mağara geçişi de mevcut.

KELEBEK MÜZESİ

Müzede daha önce bulunmuş veya başka yerden getirilmiş olan kelebek modellerinin bulunduğu kısımda ne kadar çok kelebek türü olduğuna şaşıracaksınız. İlk olarak karşınıza gelen kısımda bir kelebeğin evreleri yer alıyor. Yumurtadan tırtıla, kozadan kelebeğe geçişindeki tüm evreleri her kelebek modeli için adım adım görebiliyorsunuz. Özel kimyasal yöntemlerle korunan bu alan gerçekten de çok eşsiz bir kütüphaneyi andırıyor.

İkinci kısımda ise yapraklar üzerinde düzenlenmiş kelebek çeşitlerini görüyorsunuz. Ardından da benzer kelebek türlerinin doğal yaşam alanlarına uyum sağlayışlarını görebileceğiniz fanuslar göreceksiniz. Kelebeklerin adaptasyon yetenekleri ise oldukça şaşırtıcı.

BÖCEK ALANI

Kelebeklerin bulunduğu alanları geçtikten sonra, kelebeklere akraba olan diğer böcek türlerine ait odalar ve levhalarda inceleme imkanı bulacaksınız. Bazı ana türlere ayrılmış olan her bir oda da, o türe ait sade, anlaşılır ve öğretici bilgiler yer alıyor.

KAFETERYA VE HEDİYELİK BÖLÜMÜ

Tüm bölümleri geçtikten sonra karşınıza dinlenmeniz, bir şeyler içmeniz ve ya sevdiklerinize buradan bir anı götürmek için hazırlanmış olan bölüme geliyorsunuz. Kelebeğe her türlü hediyeliği bulabileceğiniz bu noktadan sonra alana veda ediyoruz.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİNE NASIL GİDİLİYOR?

Kelebek Bahçesinin çalışma saatleri saat 09:30-17.30 aralığında. Ayrıca bahçe Pazartesi günleri kapalı bulunuyor. Şehir merkezinden toplu taşıma ile gelmek isteyenler 47 ve 57 numaralı otobüsleri kullanabilirler. Minibüs olarak da Fatih-Işıklar yazan minibüslerle buraya kolaylıkla gelebilirsiniz. Kendi aracınızla merkezden gelmeniz ise 10 dakika olup, tren garından gelmek isteyenler için ise araçla 20 dk sürmekte.

Kelebek bahçesinin çevre illere olan uzaklıkları ise şöyle ;

- Ankara 260 km

- Antalya 310 km

- Kayseri 300 km

- Eskişehir 325 km

- Izmir 550 km

- Istanbul 630 km

- Adana 350 km