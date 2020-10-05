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Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, bugünden itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı
 05 Ekim 2020 16:18
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, bugünden itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılında bugün itibarıyla meslek liseleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bugünden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

- Her ders saati 30 dakika

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alındı.

Bu kapsamda öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler aktarılacak.

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları da salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

- "Kontrol çok rahatlıkla sağlanacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, uygulama derslerinin gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacağını, bu nedenle kontrolün çok rahatlıkla sağlanacağını belirterek "Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamaları 28 Eylül'de başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı
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