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Bakan Selçuk: Meslek içi eğitimde hedef 1 milyon öğretmen

Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25 - 30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor
 05 Ekim 2020 16:47
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Bakan Selçuk: Meslek içi eğitimde hedef 1 milyon öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Tunus'tan Fransa'ya Kazakistan'dan Bulgaristan'a kadar 28 ülkede görev yapan yüzlerce Türk öğretmenle bir araya geldi.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Bütün dünya öğretmenlerin gününü kutluyorum. Bu ulvi mesleğin temsilcileri olarak bizler de Türkiye'nin kolu kanadı olarak sizlerin hizmetlerinden eminiz. Bunun için büyük bir çaba gösterdiğinizi biliyoruz. Salgın döneminin zorlu şartlarında ortaya koyduğunuz çabalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ve velilerimizin daha mutlu bir gelecek sahibi olmasına vesile olmak için de sizlerin ve bizlerin ödevleri var. Bu bakımdan kendi kişisel gelişiminizi çok önemsiyorum" diyen Bakan Selçuk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Merak duyduğunuz alanlarda derinleşerek çocuklarımıza hep daha fazlasını sunabilmek için kapsamını genişleterek değiştirdiğimiz mesleki gelişim programlarına ve uluslararası akredite sertifika programlarına katılırsanız büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz. Zira, bizim bu konudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25 - 30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor. Herkesin arzu ettiği, istediği alanda eğitim alması için de gerekli altyapıyı büyük ölçüde tamamladık."

Çevrim içi buluşmaya katılan öğretmenler ise bulundukları ülkelerin salgın dönemindeki eğitim öğretim çalışmalarını, uzaktan eğitim faaliyetlerini ve yüz yüze eğitime geçiş süreçleri hakkında değerlendirmelerini paylaştılar.
İhlas Haber Ajansı
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