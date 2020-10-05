1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY yeni uçuşlar eklediği ekim ayı planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) ekim ayı uçuş planını güncelledi
 05 Ekim 2020 16:58
+Aa- Yazdır
THY yeni uçuşlar eklediği ekim ayı planını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına yeni destinasyonlar eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, 24 Ekim tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Uçuş planına www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani adresinden ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 7 ilde 4 ila 7 derece artacak
05 Ekim 2020 17:41		 YEP'te gıda israfı: Ürettiğimizin beşte biri israf oluyor
05 Ekim 2020 17:30
Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama
05 Ekim 2020 17:18		 Pandemi döneminde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı
05 Ekim 2020 16:37
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı!
05 Ekim 2020 16:17		 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yerli scotter geliyor
05 Ekim 2020 15:32
İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde
05 Ekim 2020 15:03		 Trafik kazasının ardından bunları yapmayı unutmayın
05 Ekim 2020 14:42
Korona tedavisi gören AK Partili Yılmaz, taburcu oldu
05 Ekim 2020 13:37		 Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
05 Ekim 2020 13:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Gökhan Özoğuz'un Suriyeliler ile ilgili paylaşımına takipsizlik17:41 - Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 7 ilde 4 ila 7 derece artacak17:39 - Çeyrek altın günü 774 TL'den tamamladı17:33 - Maske denetiminde polise direndi, arandığı ortaya çıktı17:30 - YEP'te gıda israfı: Ürettiğimizin beşte biri israf oluyor17:18 - Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama
17:12 - Zabıta, Taksim'de simit, kestane ve mısır tezgahlarına izin vermedi17:07 - Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanlarından protesto17:04 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları16:58 - THY yeni uçuşlar eklediği ekim ayı planını duyurdu16:47 - Bakan Selçuk: Meslek içi eğitimde hedef 1 milyon öğretmen16:37 - Pandemi döneminde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı
16:27 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi16:18 - Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı16:17 - Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı!16:12 - Hakkari'de aranan FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı16:02 - Kabine toplandı... Masada 5 konu var
15:59 - Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kabine toplandı... Masada 5 konu var
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gel insafsız gel vicdansız çağırmazdım acil olmasa 1
Gölgesizler 1
Türkiye'nin hedefi Türk imparatorluğu kurmaktır 3
vaka ve hasta sayılarının eş anlamlı kullanıldığını sanıyordum 2
mbwana samatta 1
Guccinin son Çalışması 1
diego perotti 1
gövel 1
Cska moskova'nın 3 oyuncusunda corona çıkması 1
Bazı ekşi itiraflar 1
SON İLANLAR
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam