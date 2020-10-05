Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanlarından protesto

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmemesini protesto etti. Sağlık çalışanları, ek ödemelerinin yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmaması durumunda her gün yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmemesini hastanede protesto etti.

Hastanenin B Bloku önünde bir araya gelen yaklaşık 100 hekim hastane içinde yürüyüş düzenledi.. Yürüyüş A Blok'taki Başhekimlik binası önünde sonlandırıldı.

Burada yapılan açıklamada; haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığı, ağustos-eylül-ekim aylarında verilen performans ücretlerinin yetersiz olduğu, kasım sonrasına dair de bir güvence verilmediği kaydedildi.

Hastane yönetiminin geçmiş aylarda yapılmayan ek ödemelerle ilgili garanti veremediği, kasım ayından sonra da bir belirsizliğe mahkum edilmeye çalışıldıklarını belirten hekimler, haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hastanede görev yapan sağlık emekçileri, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin yapılacağına güvence verilmemesi durumunda her gün yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Hekimler, hastanede çalışma güvenliği konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını, haklı taleplerle gerçekleştirdikleri bu yürüyüşte bile baskı ve engelleme girişimiyle karşılaştıklarını vurguladı.