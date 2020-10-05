1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanlarından protesto

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmemesini protesto etti. Sağlık çalışanları, ek ödemelerinin yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmaması durumunda her gün yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.
 05 Ekim 2020 17:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmemesini protesto etti. Sağlık çalışanları, ek ödemelerinin yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmaması durumunda her gün yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmemesini hastanede protesto etti.

Hastanenin B Bloku önünde bir araya gelen yaklaşık 100 hekim hastane içinde yürüyüş düzenledi.. Yürüyüş A Blok'taki Başhekimlik binası önünde sonlandırıldı.

Burada yapılan açıklamada; haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığı, ağustos-eylül-ekim aylarında verilen performans ücretlerinin yetersiz olduğu, kasım sonrasına dair de bir güvence verilmediği kaydedildi.

Hastane yönetiminin geçmiş aylarda yapılmayan ek ödemelerle ilgili garanti veremediği, kasım ayından sonra da bir belirsizliğe mahkum edilmeye çalışıldıklarını belirten hekimler, haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hastanede görev yapan sağlık emekçileri, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin yapılacağına güvence verilmemesi durumunda her gün yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Hekimler, hastanede çalışma güvenliği konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını, haklı taleplerle gerçekleştirdikleri bu yürüyüşte bile baskı ve engelleme girişimiyle karşılaştıklarını vurguladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aydınlı doktor kansere yenik düştü
05 Ekim 2020 13:19		 Virüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor
04 Ekim 2020 22:30
Profesör, vefa borcunu eko kardiyografi cihazı ile ödedi
03 Ekim 2020 18:11		 Bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı
03 Ekim 2020 15:10
'Kurallara uymayanları görünce 'Boşa mı kürek çekiyoruz' diye düşünüyoruz'
03 Ekim 2020 14:53		 Bursalı uzman çavuş kansere yenik düştü
03 Ekim 2020 13:36
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
03 Ekim 2020 12:13		 'Sağlık çalışanlarını en çok evlerinden ayrı olmak zorladı'
03 Ekim 2020 11:58
'Tedavi gören doktor, ekibine 'beni makineye bağlayın' diye yalvardı'
03 Ekim 2020 11:49		 Bilim Kurulu Üyesi: Maskesiz poz veren arkadaşlarım pozitif çıkınca arıyor
02 Ekim 2020 09:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Gökhan Özoğuz'un Suriyeliler ile ilgili paylaşımına takipsizlik17:41 - Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 7 ilde 4 ila 7 derece artacak17:39 - Çeyrek altın günü 774 TL'den tamamladı17:33 - Maske denetiminde polise direndi, arandığı ortaya çıktı17:30 - YEP'te gıda israfı: Ürettiğimizin beşte biri israf oluyor17:18 - Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama
17:12 - Zabıta, Taksim'de simit, kestane ve mısır tezgahlarına izin vermedi17:07 - Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanlarından protesto17:04 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları16:58 - THY yeni uçuşlar eklediği ekim ayı planını duyurdu16:47 - Bakan Selçuk: Meslek içi eğitimde hedef 1 milyon öğretmen16:37 - Pandemi döneminde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı
16:27 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi16:18 - Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı16:17 - Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı!16:12 - Hakkari'de aranan FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı16:02 - Kabine toplandı... Masada 5 konu var
15:59 - Atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kabine toplandı... Masada 5 konu var
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolga ciğerci 1
Aynular 1
Bobol 1
tüik'in eylül 2020 enflasyon açıklaması 1
Gel insafsız gel vicdansız çağırmazdım acil olmasa 1
koronavirüse karşı gargara önerisi 2
foya 2
taraz 1
intikam turizmi 1
hov 1
SON İLANLAR
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam