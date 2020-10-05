Zabıta, Taksim'de simit, kestane ve mısır tezgahlarına izin vermedi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Taksim'deki simit, kestane ve mısır tezgahlarının işgaliye izinlerini iptaline ilişkin, "Simitçiler, kestaneciler, mısırcılar, bunlar 25 yıldır Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödüyor ve Beyoğlu Belediyesinin muhatap aldığı insanlar. Buradayken tekel değil de büyükşehire gidince buradakiler tekel oldu, bu iddialar doğru değil." dedi.

Yıldız, İstiklal Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hukuka saygılı olduklarını ifade ederek, Beyoğlu'nun İstanbul'un kalbi olduğunu belirtti.

İstiklal Caddesi'nin tarih boyunca Beyoğlu Belediyesinin hizmet verdiği bir cadde olduğunu dile getiren Yıldız, Beyoğlu Belediyesinin caddenin temizliğiyle ilgilendiğini, zabıta çalışmalarını gerçekleştirdiğini, yeşillendirme ve ışıklandırma çalışması yaptığını, ancak 18 aydır İBB'nin bu yönde bir çalışması olmadığını söyledi.

Yıldız, pandemi boyunca maske dağıtımı, dezenfektan, ateş ölçümü ve sosyal mesafenin korunması konusunda Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerinin çalışma yürüttüğünü ve İBB'nin bu çalışmaları yapmadığını anlatarak, "Bir gece geldiler maske standımızı ortadan kaldırdılar. Simitçiler, kestaneciler, mısırcılar, bunlar 25 yıldır Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödüyor ve Beyoğlu Belediyesinin muhatap aldığı insanlar. Her birinin giydiği kıyafet yazlık ve kışlık olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından modacılara tasarlatılıyor ve Beyoğlu Belediyesi tarafından temin ediliyor. Tezgahları, Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn ediliyor. Neden? Çünkü burası dünyanın merkezi, turistik bir bölge. 25 yıldır bu sistem devam ediyor." diye konuştu.

Bu kişilerin Beyoğlu Belediyesini muhatap aldığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi, 18 ay sonra, yeni bir çalışma yapmıyor, buradaki simitçi tezgahlarına şu yazıyı gönderiyor. Diyor ki 'Beyoğlu Belediyesi logosu bulunan tezgahlarınızdaki logoyu kaldırın.' Bir taraftan diyor ki 'tekelleşme var.' Sizin göreviniz tekelleşmeyi kaldırmaksa yöntemi bu değil. 'Logoyu kaldırın.' Ondan sonraki aşama, 'gelin büyükşehire bundan sonra işgaliyelerini ödeyin.' Bir kısmı gidiyor büyükşehirle anlaşıyor, 'Biz bundan sonra büyükşehiri muhatap alacağız.' diyor. Bir kısmı da 'Biz Beyoğlu Belediyesini muhatap alacağız.' diyor. Bu defa büyükşehir yetkilileri açıklama yapıyorlar, 'Beyoğlu'ndaki simitçiler, kestaneciler tekel.' Büyükşehire gidenler aynı insanlar. Burada kalanları büyükşehir tekel olmakla suçluyor. Logoyu kaldıramayınca bu şekilde haksızlığa maruz bırakıldılar."

Yıldız, İstiklal Caddesi'ne Beyoğlu Belediyesinin hizmet verdiğini vurgulayarak, "Büyükşehir çok acımasızca ve bizim iddialarımızı da ortaya sunduklarımızı da gerçekdışı ifade ediyorlar, 'tekelleşme var' diyor simitçilerle ilgili. 'Biz büyükşehirle muhatap olacağız.' diyenlerden bir tanesi de CHP'nin ilçe yönetim kurulu üyesi ve ilçe saymanı, ismini vermek istemiyorum, kayıtları burada, dekontu burada. Bize işgaliye ödeyen, CHP'nin ilçe yöneticisi aynı zamanda burada simitçi tezgahı olan kişi. Buradayken tekel değil de büyükşehire gidince buradakiler tekel oldu, bu iddialar doğru değil. Beyanlarımızın hiçbiri gerçekdışı değil, herkesin bildiği gerçekler. Büyükşehirin yaptığı açıklama gerçekdışı." dedi.

- "UKOME'nin vereceği karardır"

"Yasal olarak büyükşehire ait değil mi?" sorusu üzerine Yıldız, şunları söyledi:

"Buralarla ilgili kararları UKOME verir. UKOME'nin aldığı kararlar istikametinde de yeniden değerlendirilmesi lazım çünkü buranın ana arter olma özelliği yok, trafiğe kapalı bir alan. Dolayısıyla hizmetlerini Beyoğlu Belediyesi verdiği, trafiğe açık olmadığı ortada. Bugün UKOME toplanacak yeni bir karar alacak, 'Burası ana arter mi değil mi?' Nihai olarak bu. Çünkü 2020 tarihli bir UKOME kararı şu anda yok. Nihai karar da Büyükşehir Belediye Meclisinin vereceği karardır, ulaşımı koordine eden UKOME'nin vereceği karardır. O kararlara da saygılıyız."

Yıldız, büyükşehir belediyesiyle bu konuda görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya, "İkili görüşmelerimizde bunların konuşarak masada çözülebileceğini istişare ediyoruz ama her defasında işte bir gece stantlarımız ortadan kaldırılıyor... Maalesef 'bunu nasıl çözeriz?' diye şu ana kadar herhangi bir teklifle büyükşehir bize gelmedi." dedi.

Bu arada, İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tezgah açan bazı simitçilere para cezası uygulayarak, bölgeden uzaklaştırdı.