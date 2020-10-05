YEP'te gıda israfı: Ürettiğimizin beşte biri israf oluyor
|05 Ekim 2020 17:30
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Türkiye, gıda kaybını minimuma indirmek için yeni tedbirler hayata geçirecek. Yeni Ekonomik Program'da da yerini alan gıda israfı konusunda önemli adımlar atılacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, gıda bankacılığı teşvik edilerek, tüketilebilir gıda paylaşımı artırılacak. Bu sistemde firmalar ve kişiler, ihtiyaç fazlası olan ya da yardımda bulunmak istediği miktardaki gıda, giysi ve temizlik ürünlerini, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde oluşturulacak büyük depolara yani bankalara yatıracak. İhtiyacı olanlar da bu ürünleri bankalardan alacak. Gıda israfına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Söz Veriyorum" haftası düzenlenecek. Gazete ve televizyon reklamları, billboard reklamları yapılacak. Okullarda da çocuklara eğitimler verilerek, bir parça ekmeğin dahi israf edilmemesi için vatandaşların söz vermesi istenecek. Otel, restoran ve kafelerde gıda kayıplarını azaltmak için kılavuzlar hazırlanacak. Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapılıyor. Bu rakam, üretilen gıdanın neredeyse 5'te 1'ini oluşturuyor. Ekonomik büyüklüğü de 66 milyar dolar civarına ulaşıyor.
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