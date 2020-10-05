Maske denetiminde polise direndi, arandığı ortaya çıktı

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı'nda denetim yaparken, maske takmayan Hakan Ö.'yü uyardı. Uyarıya rağmen Hakan Ö., maskesini takmayınca polisler kimliğini istedi. Hakan Ö., bu kez maskesini taktı ama kimliğini vermedi. Polisler Hakan Ö.'ye kimliğini ibraz etmesi gerektiğini, aksi halde zor kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Hakan Ö. ise, "Kimlik vermeyeceğim" diye bağırdı.

Çevredeki esnafın da uyardığı Hakan Ö. polise, "Maskem ağzımda, esnafım ben. Lütfen beni rahatsız etme. Sigara içtim, atınca maskemi taktım. Neden ceza keseceksin?" dedi.

Hakan Ö., daha sonra polise kimliğini vermek zorunda kaldı. Kimlik kontrolünde işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkan Hakan Ö., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.