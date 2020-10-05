1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
 05 Ekim 2020 17:55
+Aa- Yazdır
FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.D. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.D FETÖ'ye ait dershaneye gittiği süreçte Hasan isimli bir kişiyle tanıştığını ve askeri okulda okurken bu kişinin kendisini ankesörlü sabit hatlar üzerinden aradığını söyledi.

İzmir'de hafta sonları Hasan ile görüştüğünü belirten sanık M.D, şöyle konuştu:

''Daha sonra tayinim Adana'ya çıktı. Hasan beni tekrar ankesörlü hat üzerinden arayarak buluşacağımız adresi söyledi. Bu buluşmada Hasan beni Celal isimli başka birisine devretti. Adana'da Celal isimli örgüt mensubuyla buluştuğumuzda yanımızda başka kimse olmuyordu. Örgüt mensupları benimle ankesörlü hatlar üzerinden iki haftada bir ya da ayda bir irtibat kuruyorlardı. Buluştuğumuz zaman bir sonraki hafta görüşeceğimiz adres ve tarihi belirlenirdi. Celal, benim çalıştığım askeri üste görüştüğü başka askeri personel olduğunu söylüyordu. Fakat ben bu kişilerin kim olduğunu sorduğumda söylemiyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum.''

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali Yerlikaya Mercedes fabrikasıyla kademeli mesaiyi görüştü
24 Eylül 2020 12:10		 Fethiye Belediye Başkanı, tatilcinin aracını tekmeledi
23 Eylül 2020 21:53
Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
19 Eylül 2020 20:30		 Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği
19 Eylül 2020 19:07
Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı
19 Eylül 2020 16:20		 Doktor Ali Çetinkaya: Maske takınca bulaşmıyor
15 Eylül 2020 22:25
'Deniz suyu sıcaklığındaki artış, fırtına ve selleri tetikliyor'
13 Eylül 2020 16:39		 Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralı, 5 kişi gözaltında
12 Eylül 2020 18:58
Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı
12 Eylül 2020 16:19		 İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması
09 Eylül 2020 20:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:15 - Erdoğan: 2,3, ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitime başlıyor19:12 - Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı19:06 - Hatay'a şehit ateşi düştü18:53 - Beyoğlu'ndaki kalaslı saldırgan tutuklandı18:49 - 15 kişilik minibüse, 72 göçmeni böyle sığdırmışlar18:45 - Fikri oğlu verdi, babası yaptı: Yerli 'akıllı maske' seri üretime hazır
18:42 - Organik üründe bu hilelere dikkat!18:36 - Azerbaycan açıkladı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı18:31 - Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı18:28 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:22 - MEB'den ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği18:18 - Beyaz Saray açıkladı: Trump bugün taburcu olabilir
18:10 - Amcasının saldırılarına karşı sosyal medyada yardım istedi17:55 - FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi17:52 - İkinci el fiyatlarında 'ÖTV' etkisi17:45 - Gökhan Özoğuz'un Suriyeliler ile ilgili paylaşımına takipsizlik17:41 - Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 7 ilde 4 ila 7 derece artacak
17:39 - Çeyrek altın günü 774 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan: 2,3, ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitime başlıyor
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
İkinci el fiyatlarında 'ÖTV' etkisi
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Göçmen Kuşlar 1
uyanış büyük selçuklu 1
tüik'in eylül 2020 enflasyon açıklaması 1
miskal 2
turba 1
Bidayet 1
Çürük ayı 3
hayvanları koruma günü 2
vitor hugo 1
börülce 1
SON İLANLAR
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam