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Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma girişimi içinde oldukları belirlenen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı
 05 Ekim 2020 18:31
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma girişimi içinde oldukları belirlenen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki M.Y. (48), R.M. (31) ve S.K.M'yi (26) gözaltına aldı.

Şüpheliler, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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