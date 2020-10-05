Azerbaycan açıkladı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı
|05 Ekim 2020 18:36
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı. Açıklamada, "Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beyaz Saray açıkladı: Trump bugün taburcu olabilir
05 Ekim 2020 18:18
|Aliyev: Türk SİHA'ları ordumuza büyük avantaj sağladı
05 Ekim 2020 15:41
|Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
05 Ekim 2020 15:39
|Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik
05 Ekim 2020 14:55
|DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü
05 Ekim 2020 13:03
|Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
05 Ekim 2020 12:44
|Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine saldırdı
05 Ekim 2020 11:39
|Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
05 Ekim 2020 10:35
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı
05 Ekim 2020 09:19
|Altı ay sonra ilk umre
05 Ekim 2020 06:40