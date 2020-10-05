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15 kişilik minibüse, 72 göçmeni böyle sığdırmışlar

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 15 kişilik minibüste, 72 kaçak göçmenin yakalandığı 2'sinin de havasızlıktan öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan ve İl Jandarma Komutanlığı'nda tutulan minibüste göçmen kaçakçılarının daha fazla göçmen taşımak için minibüsün koltuklarını söktüğü ortaya çıktı
 05 Ekim 2020 18:49
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Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 15 kişilik minibüste, 72 kaçak göçmenin yakalandığı 2'sinin de havasızlıktan öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan ve İl Jandarma Komutanlığı'nda tutulan minibüste göçmen kaçakçılarının daha fazla göçmen taşımak için minibüsün koltuklarını söktüğü ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostaniçi mahallelerinde önlem alıp, kaçak göçmenlerin içinde olduğu belirlenen minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste yapılan aramada, 37'si Pakistan, 33'ü Afganistan ve 2'si Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'sinin havasızlıktan ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçakların taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan ve aralarında HDP'li Özalp Belediye Meclis üyesi bir kişininde bulunduğu organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı.

CAMLARI FİLMLE KAPLAMIŞLAR, KOLTUKLARI SÖKMÜŞLER

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayda kullanıldığı belirlenen minibüs ise Van Jandarma Komutanlığı'nda tutuluyor. Minibüste yapılan incelemede göçmen kaçakçılarının daha fazla göçmen taşımak için her zaman kullandıkları yöntemi devam ettirdiği görüldü. Bu olayda da 15 kişilik minibüsün koltuklarını söküldüğü, aracın içinin görünmemesi içinde camlara film çektiği ortaya çıktı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede insan kaçakçılarının halen devam ettiğini belirterek, "Geçen jandarma ekiplerinin durdurup takip ettiği bir araçtan sürücü ile birlikte 74 kişi çıktı. Durdurulduğu anda da havasızlıktan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Minibüsün kapasitesi 15 kişilik minibüste 74 kişi ve buna gözcülük eden başka araçlardaki 3 organizatör yakalandı. Bu organizatörlerden biri Özalp'ta aktif meclis üyesi. Bu ayrıca bizi çok üzdü" diye konuştu.

DHA
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