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Beyoğlu'ndaki kalaslı saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'i başından vurarak ağır şekilde yaralayıp kaçan ve daha sonra polisler tarafından yakalanan Doğan Uslu, "Gece vakti silahlı yağma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı
 05 Ekim 2020 18:53
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Beyoğlu'ndaki kalaslı saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'i başından vurarak ağır şekilde yaralayıp kaçan ve daha sonra polisler tarafından yakalanan Doğan Uslu, "Gece vakti silahlı yağma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Karaköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Doğan Uslu, polisteki ifadesinde "Çok alkollüydüm, olanları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Uslu işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Uslu, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA GEREKÇESİNDE MÜŞTEKİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMASINI DİKKATE ALDI

Mahkeme delil durumu, şüphelinin kısmi ikrar içeren ifadelerini, şikayetçilerin ifadelerini ve müşteki Hüseyin Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğuna dair Taksim İlkyardım Hastanesi'nin raporunu dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, şüphelinin 4 Ekim saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinde müşteki ve mağdurun bulunduğu gruptan para istediği, müşteki Barış Kaya'nın 5 lira vermesi üzerine şüphelinin parayı beğenmeyerek yerde bulunan kalası savurduğu ve müşteki Hüseyin Sezer'in başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, ayrıca şüphelinin müştekiye bıçakla saldırdığı ve kaçarak ayrıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunduğu, şüphelinin delil karartma şüphesinin olduğu, kaçma ihtimali olduğu ve adli kontrol tedbirleri yetersiz kalacağını da göz önünde bulundurarak "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Gece vakti silahlı yağma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

DHA
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