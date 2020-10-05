Hatay'a şehit ateşi düştü
|05 Ekim 2020 19:06
|+Aa- Yazdır
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Yırtıcı'nın acı haberi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zeynep Yırtıcı, haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Anne Yırtıcı'yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Hazal Yırtıcı ile 1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehit Yırtıcı'nın eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
EŞİNİ ASKER ÜNİFORMASI İLE UĞURLADI
Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi memleketi Hatay'a getirildi. Şehit Hüseyin Yırtıcı için ilçedeki Mahmutlu Münümin Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Hüseyin Yırtıcı, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 aylık hamile Hazal Yırtıcı, eşini asker üniforması ile uğurladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fikri oğlu verdi, babası yaptı: Yerli 'akıllı maske' seri üretime hazır
05 Ekim 2020 18:45
|Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 7 ilde 4 ila 7 derece artacak
05 Ekim 2020 17:41
|YEP'te gıda israfı: Ürettiğimizin beşte biri israf oluyor
05 Ekim 2020 17:30
|Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama
05 Ekim 2020 17:18
|THY yeni uçuşlar eklediği ekim ayı planını duyurdu
05 Ekim 2020 16:58
|Pandemi döneminde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı
05 Ekim 2020 16:37
|Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı!
05 Ekim 2020 16:17
|Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yerli scotter geliyor
05 Ekim 2020 15:32
|İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde
05 Ekim 2020 15:03
|Trafik kazasının ardından bunları yapmayı unutmayın
05 Ekim 2020 14:42