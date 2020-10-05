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Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre 200 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. ' ifadelerini kullandı.
 05 Ekim 2020 19:52
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Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre 200 arttı

Sağlık Bakanlığı 5 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu.

Son 24 saatte 1320 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. ' ifadelerini kullandı.

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