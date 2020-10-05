İzmir'de toplu ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu
|05 Ekim 2020 20:28
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İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.
Buna göre, ildeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.
Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyon sağlanacak.
Kovid-19 tanısı konulduğu veya temaslı olduğu belirlenenlerin kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca geçici olarak askıya alınacak. İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanacak.
Konaklama tesislerinde ise HES kodu sorgulaması müşterilerin kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan, tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.
Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler, "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.
Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise kaymakamlıklar tarafından ilgili bakanlık genelgeleriyle "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.
Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri, 10 gün boyunca faaliyetten men edilecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.
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