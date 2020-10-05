Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri'ni kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
|05 Ekim 2020 20:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.
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