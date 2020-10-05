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Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilo altınla yakalandı

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kişinin çorabına gizlediği 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.
 05 Ekim 2020 20:34
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Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilo altınla yakalandı

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kişinin çorabına gizlediği 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına aracıyla gelen bir kişinin şüphe üzerine üst aramasını yaptı.

Aramada şahsın her ayak bilemlerine sarılarak çorapla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın ele geçirdi.

Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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