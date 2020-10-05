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İlaç kutusundan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilaç kutularına gizlenmiş Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi.
 05 Ekim 2020 20:37
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İlaç kutusundan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilaç kutularına gizlenmiş Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesi Türbe mevkisindeki uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, ilaç kutuları içerisinde aracın arka koltuğuna gizlenmiş, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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