MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 28.09.2020 tarih ve 13658862 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur;

İşte o açıklamalar;

"BILSEM'lerde Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini güçlendirmek için bu kurumalarda görev yapan öğretmenler ilgili mevzuat doğrultusunda belirli kriterlere göre Özel olarak seçilmektedir. Ancak BILSEM'lerde görev yapması için belirli kriterlere göre özel olarak seçilen öğretmenlerin geçici olarak diğer kuramlarda veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmeleri nedeniyle eğitim ve öğretimde aksaklıklar oluştuğu; geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet sunan bir diğer kuruntumuz olan rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) ise rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri planlanarak sunulmakta ve hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Bilindiği üzere RAM'larda yürütülmekte olan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri, rehberlik hizmetleri, araştırma geliştirne çalışmaları ilgili merkezlerde görev yapan öğretmenler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kuramlarda görev yapan öğretmenlerin, kurumlan dışında görevlendirilmelerinin RAM'ların asli görevleri olan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri sürecinde bireylerin performanslarının değerlendirilmesi; bireylere uygulanacak zeka ölçeği uygulayıcısı sayısının azalması; rehberlik hizmetleri faaliyetleri ile araştırma-geliştirme çalışmalarının yürütülmesi aşamalarında rehberlik ve araştırma merkezleri açısından soran teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, BILSEM'lerde ve RAM'larda istenen nitelikte hizmet sunulabilmesi için söz konusu kurumlarda görev yapan Öğretmenlerin kurumlan dışında görevlendirilmemesi önem arz etmektedir. Bu nedenle adı geçen kurumlarda görev yapan öğretmenlerin başka kurumlarda görevlendirilmemesi, ancak ilgili öğretmenlerin yürüttükleri çalışmalardan ayrılması sonucunda sakınca oluşacak durumlarda ilgili öğretmenlerin görevlendirme süreleri sonuna kadar görevlerini yerine getirmeleri ve görevlendirme süreleri bitiminden itibaren söz konusu öğretmenlerin kurumları dışında görevlendirilmemeleri ve kurum dışı görevlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlüğümüze uygun görüş sorulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR