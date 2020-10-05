1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı

Kayseri Şehir Hastanesi, Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile yapılacak kontrollü çalışma için gönüllü kayıtlarına başlandığını açıkladı.
 05 Ekim 2020 21:02
+Aa- Yazdır
Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı

Kayseri Şehir Hastanesi, Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile yapılacak kontrollü çalışma için gönüllü kayıtlarına başlandığını açıkladı.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, "Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 'inaktive tam virüs' (Whole-Cell) aşısı ile yapılacak randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma için gönüllü kayıtlarına ve ön değerlendirmelere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği tarafından başlanmış olup, aşı yaptırmak isteyen gönüllülerin belirtilen iletişim numaraları ile irtibata geçmesi rica olunur" denildi.

Çalışmaya gönüllü olarak katılacak olanlarda önceden PCR ile pozitif Covid-19 tanısı almamış olmak, 18-59 yaş arasında (18 ve 59 yaş da dahil) olmak, doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi, teknisyen, idari personel gibi hastanenin herhangi bir bölümünde çalışan hastane çalışanı olmak şartlarının arandığı kaydedildi. Geçtiğimiz 6 ay içinde immünosüpresan tedavisi, kemoterapi, radyoterapi alanlar, aspleni öyküsü olanlar, emziren ve hamile olan kadınlar, pıhtılaşma bozukluğu öyküsü (örn. faktör eksikliği, koagülopati veya trombosit bozukluğu) olanlar, 12 ay ve daha fazla süre boyunca alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olanlar, geçtiğimiz 3 ay içinde immünoglobulin ve/veya kan ürünleri uygulananlar, insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) enfeksiyonu dahil olmak üzere bilinen veya şüphelenilen herhangi bir otoimmün hastalık veya immün yetmezlik hastalığı olanlar ise aşı çalışmasına katılamayacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir'
05 Ekim 2020 20:47		 Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre 200 arttı
05 Ekim 2020 19:52
Hastaları için mesaiye elinde bavulla yolcu gibi gidiyor
04 Ekim 2020 21:09		 Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
04 Ekim 2020 19:54
Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı
04 Ekim 2020 19:19		 Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 23:56
ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 22:42		 ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
03 Ekim 2020 22:03
3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44		 Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
03 Ekim 2020 19:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak21:10 - Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu21:02 - Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı20:47 - 'Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir'20:37 - İlaç kutusundan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı20:34 - Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilo altınla yakalandı
20:32 - Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri'ni kabulü sona erdi20:30 - Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı20:28 - İzmir'de toplu ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu20:26 - BELTUR Genel Müdürlüğünde görev değişimi20:25 - Polis, denklik sınavına giren 2 'joker' tutuklandı20:22 - Fatih'in portresi Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi
20:15 - Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilecek19:52 - Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre 200 arttı19:43 - '500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz'19:36 - Erdoğan: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim başlayacak19:15 - Erdoğan: Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı
19:12 - Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Erdoğan: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim başlayacak
Erdoğan: Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
'500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz'
İkinci el fiyatlarında 'ÖTV' etkisi
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Sağlık Bakanı kitle bağışıklığının en fazla olduğu ili açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yosun 2
foya 2
juan jesus 1
türkiye şeyhler dervişler memleketi olamaz 1
Yemeğimi bilerek kötü yaptım 3
Mimilik 1
Unguentaryum 1
Bazı ekşi itiraflar 1
Marka Tescil 1
gövel 1
SON İLANLAR
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam