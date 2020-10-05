Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı
|05 Ekim 2020 21:02
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Kayseri Şehir Hastanesi, Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile yapılacak kontrollü çalışma için gönüllü kayıtlarına başlandığını açıkladı.
Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, "Çin biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 'inaktive tam virüs' (Whole-Cell) aşısı ile yapılacak randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma için gönüllü kayıtlarına ve ön değerlendirmelere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği tarafından başlanmış olup, aşı yaptırmak isteyen gönüllülerin belirtilen iletişim numaraları ile irtibata geçmesi rica olunur" denildi.
Çalışmaya gönüllü olarak katılacak olanlarda önceden PCR ile pozitif Covid-19 tanısı almamış olmak, 18-59 yaş arasında (18 ve 59 yaş da dahil) olmak, doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi, teknisyen, idari personel gibi hastanenin herhangi bir bölümünde çalışan hastane çalışanı olmak şartlarının arandığı kaydedildi. Geçtiğimiz 6 ay içinde immünosüpresan tedavisi, kemoterapi, radyoterapi alanlar, aspleni öyküsü olanlar, emziren ve hamile olan kadınlar, pıhtılaşma bozukluğu öyküsü (örn. faktör eksikliği, koagülopati veya trombosit bozukluğu) olanlar, 12 ay ve daha fazla süre boyunca alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olanlar, geçtiğimiz 3 ay içinde immünoglobulin ve/veya kan ürünleri uygulananlar, insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) enfeksiyonu dahil olmak üzere bilinen veya şüphelenilen herhangi bir otoimmün hastalık veya immün yetmezlik hastalığı olanlar ise aşı çalışmasına katılamayacak.
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