Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.
|05 Ekim 2020 21:12
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